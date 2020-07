BC CSU Sibiu a transferat un american

Echipa sibiana si-a acontat, in perspectiva sezonului 2020/2021, serviciile lui Marquis Addison, un jucator de 28 de ani. El a evoluat ultima oara in Elvetia, la Lions de Geneve, cu care a terminat pe locul al treilea stagiunea anterioara.Nascut pe 16 decembrie 1991, Addison (1,93 m) este un guard inteligent si un shooter extrem de talentat, cu procentaje bune de la 3 puncte.El a facut pasul spre Europa imediat dupa terminarea colegiului (Missouri Southern State University) si a acumulat experienta vasta in Danemarca (Horsens IC, 2014/2016), Israel (Maccabi Rehovot, 2016/2017) si Franta (Liga a 2-a, Denain ASC Voltaire).El a jucat, din stagiunea 2017/2018, pentru Lions de Geneve, unde a evoluat si in stagiunea precedenta, avand medii statistice de 16 puncte, 4 recuperari, 3,8 assisturi si 1,6 interceptii, cu 41% procentaj de la 3 puncte, in meciurile din sezonul 2019/2020."Sunt foarte entuziasmat sa ma alatur familiei galben-albastre sibiene.Am fost in contact cu antrenorul Dan Fleseriu, in ultimii ani, si sunt incantat ca, in sfarsit, voi avea sansa sa joc sub indrumarea lui. Am auzit lucruri extraordinare despre fanii Sibiului si abia astept sa le oferim spectacol", a marturisit Marquis Addison."Ma bucur tare ca am reusit sa ajungem la o intelegere cu Marquis. E un jucator experimentat, pe care mi l-am dorit si in sezoanele precedente.Ma bucur ca va evolua pentru noi si sunt sigur ca o va face la acelasi nivel de eficienta ca in celelalte campionate in care a evoluat, daca nu mai mult decat atat", a spus Dan Fleseriu.Pana in acest moment, din lotul BC CSU Sibiu fac parte Christopher Cooper, Marquis Addison, Rolland Torok, Lucas Tohatan, Aurelian Gavriloaia si Robert David Stan