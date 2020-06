Boardul FIBA Europe a anulat competitiile continentale de baschet din sezonul 2019-2020, suspendate in martie

Ziare.

com

Astfel, la masculin, FIBA Europe Cup, respectiv la feminin, Euroliga si EuroCup se incheie fara continuarea din faza sferturilor de finala si, implicit, fara acordarea titlului. Echipele calificate in sferturi la data intreruperii vor primi punctele aferente in rankingul continental.Nicio echipa romaneasca nu a ajuns in sferturile vreuneia din cele trei competitii.Sezonul 2020-2021 va incepe in septembrie/octombrie, cu sau fara spectatori, in functie de prevederile legislative din fiecare tara la acel moment. Daca debutul nu va fi posibil, cele doua competitii vor fi automat amanate pentru ianuarie 2021, cu sistemul competitional redus.Daca cele doua competitii vor incepe la data oficiala, iar apoi vor fi intrerupte din cauza unui nou val pandemic, meciurile deja jucate vor fi luate in considerare in cazul comprimarii sistemului competitional, a precizat FIBA Europe.Tragerea la sorti a fost stabilita provizoriu pentru 17/18 august.In ceea ce priveste Campionatele Europene din 2021, la feminin si masculin, FIBA Europe a transmis ca se vor juca meciuri de calificare in noiembrie 2020 si februarie 2021, fiind avansate mai multe date in cazul revenirii pandemiei, care vor fi confirmate pe parcurs.