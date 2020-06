Cand ar putea incepe NBA si cate echipe vor fi la start

Ziare.

Restul sezonului din NBA se va desfasura intre 31 iulie si 12 octombrie, cel mai tarziu, urmand ca meciurile sa aiba loc la Disney World, in Florida, in conditii de carantina si fara spectatori.Este nevoie ca trei sferturi dintre proprietarii cluburilor sa aprobe acest plan, iar ESPN considera ca marea majoritate vor vota in favoarea sa.Dupa consultari indelungate cu jucatorii prin intermediul sindicatului acestora (NBPA), cu managerii generali si cu proprietarii, comisarul NBA, Adam Silver, s-a oprit asupra acestui format din cele patru propuse initial pentru reluarea sezonului suspendat pe 11 martie dupa testul pozitiv la coronavirus al francezului Rudy Gobert (Utah).Pe langa cele 16 echipe aflate pe locuri de play-off la momentul intreruperii sezonului, alte sase (in total 22) se aflau la sase victorii sau mai putin de locul al optulea in fiecare conferinta, ultimul care asigura prezenta in play-off. Cele sase echipe sunt New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, in Est, si Washington Wizards, in Est.Cele 22 de echipe vor disputa fiecare opt meciuri in sezonul regulat, iar apoi clasamentul va oferi o prima fotografie a play-off-ului, primele sapte clasate in fiecare conferinta calificandu-se direct in aceasta faza. Pe a opta clasata se va da baraj in fiecare conferinta. Sunt in vedere doua scenarii - daca echipa de pe locul 9 este la mai mult de patru meciuri in urma formatiei de pe locul 8, aceasta se califica direct in play-off, iar daca formatia de pe pozitia a noua este la patru meciuri sau mai putin distanta va avea loc un baraj intre ele. Echipa de pe 8 trebuie sa obtina o victorie pentru a se califica, iar cea de pe locul 9 are nevoie de doua succese.Acest plan exclude cele mia slab clasate opt echipe din campionat, Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves si Golden State Warriors.