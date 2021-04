Kobe Bryant, in Hall of Fame al baschetului. Michael Air Jordan va tine un discurs

Evenimentul va avea loc in persioada 13-15 mai, la Mohegan Sun, Connecticut.Alaturi de Bryant vor fi introdusi in Hall of Fame Patrick Baumann, Tamika Catchins, Tim Duncan, Kevin Garnett, Kim Mulkey, Barbara Stevens, Eddie Sutton si Rudy Tomjanovich.Ceremonia ar fi trebuit sa aiba loc anul trecut, dar a fost amanata din cauza pandemiei.