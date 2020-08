CSM Oradea si CSU Sibiu vor juca direct in grupele FIBA Europe Cup, la baschet masculin

Echipele inscrise pentru sezonul 2020-2021 sunt: Kapfenberg Bulls (Austria), Borisfen (Belarus), Rilski Sportist (Bulgaria), Kormend (Ungaria), Szolnok Olajbanyasz (Ungaria), Ironi Ness Ziona (Israel), Pallacanestro Reggiana (Italia), Mornar Bar (Muntenegru), Heroes Den Bosch (Olanda), Slam Stal Ostrow (Polonia), CSU Sibiu, CSM CSU Oradea, Parma Perm (Rusia), Besiktas Istanbul (Turcia), BC Kyiv (Ucraina), BC Prometey (Ucraina).In competitie vor mai ajunge echipele eliminate din preliminariile Basketball Champions League, in care este angrenata si echipa U BT Cluj (turul I).In FIBA Europe vor exista astfel sapte grupe, iar tragerea la sorti este programata in 18 august, la Munchen.Conducerea forului va decide in 1 septembrie sistemul de desfasurare a sezonului, in conditiile pandemice.