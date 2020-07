Echipa de baschet CSU Sibiu l-a achizitionat pe americanul Christian Lutete, de la University Massachusetts Lowell

Nascut pe 10 octombrie 1996, in Silver Spring, Maryland, Lutete joaca pozitia 3 si vine la Sibiu dupa 5 sezoane petrecute in NCAA: doua la Radford University (2015-2017) iar ultimele trei, la University Massachusetts Lowell (2017-2020). Noul jucator este un guard foarte atletic si masoara 1,96 m. In stagiunea 2019/2020, in 32 de meciuri jucate, Lutete a reusit medii statistice de 19,3 puncte, 7 recuperari si 1,6 assist-uri, cu procentaj de 37,4% la aruncarile de 3puncte."Sunt foarte incantat sa fac parte din echipa, sa joc pentru Sibiu. Am auzit multe lucruri frumoase despre energia uimitoare pe care o ofera fanii la jocurile de acasa! Abia astept sa vin, sa imi cunosc coechipierii, antrenorii si suporterii. Ne vedem curand!", a spus Christian Lutete.Pana in acest moment, din lotul BC CSU Sibiu fac parte Christopher Cooper, Isaiah Philmore, Marquis Addison, Jayce Johnson, Christian Lutete, Rolland Torok, Lucas Tohatan, Aurelian Gavriloaia si Robert David Stan.