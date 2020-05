L'Equipe elogiaza o sportiva cu origini romanesti

Ziare.

Fiica unor imigranti romani, Sabrina Ionescu s-a nascut in California, iar in ultimele patru sezoane a jucat la echipa Oregon Ducks, din campionatul universitar american, reusind statistici "aproape absurde", conform ziarului sportiv francez. Ea a devenit primul jucator din NCAA (barbati si femei) care a cumulat 2.000 de puncte, 1.000 de recuperari si 1.000 de pase decisive, detinand de asemenea recordul de "triple duble" (26), in conditiile in care cea mai apropiata concurenta a sa a reusit doar 12.Gratie prestatiilor Sabrinei Ionescu, echipa Oregon Ducks si-a marit de sase ori afluenta in ultimii patru ani.L'Equipe subliniaza ca Sabrina Ionescu a fost foarte afectata de disparitia lui Kobe si Gianna Bryant, pe 26 ianuarie, intr-un accident de elicopter. Fiica fostului star al lui Los Angeles Lakers era "un mare fan" al jucatoarei formatiei din Oregon, aducandu-l deseori pe tatal ei sa vada meciurile echipei Ducks. Intre cei trei a existat o relatie foarte stransa, Sabrina numarandu-se de altfel printre persoanele care au luat cuvantul in cursul ceremoniei funerare dedicate idolului si fiicei acestuia.Chiar in seara respectiva, ea a devenit prima jucatoare cu 2.000 de puncte, 1.000 de recuperari si 1.000 de assist-uri din NCAA. "Kobe ma priveste de sus si este cu adevarat mandru de mine", a declarat Sabrina, foarte emotionata, imediat dupa meci.L'Equipe aminteste, totodata, ca tatal baschetbalistei a parasit Romania in timpul revolutiei din 1989, sotia sa alaturandu-i-se in 1995, in timp ce Sabrina a venit pe lume doi ani mai tarziu.Supranumita deja "Lady Liberty" de presa americana, Sabrina Ionescu a semnat luna trecuta un contract multianual cu celebra firma de echipament sportiv Nike, a carui valoare nu a fost dezvaluita. Ea a fost prima alegere la draftul WNBA si va juca pentru New York Liberty.