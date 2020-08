La baschet este posibil. Doua echipe din Romania sunt in aceeasi grupa, in cupele europene

Potrivit tragerii la sorti, CSM Oradea va juca in grupa D, cu Bakken Bears (Danemarca), CSU Sibiu si Besiktas (Turcia).In competitie vor mai ajunge echipele eliminate din preliminariile Basketball Champions League, in care este angrenata si echipa U BT Cluj, dar care nu a optat pentru a continua in FIBA Europe Cup.In FIBA Europe exista sapte grupe, iar conducerea forului va decide in 1 septembrie sistemul de desfasurare a sezonului, in conditiile pandemice.