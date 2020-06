Michael Jordan, dur dupa moatea lui George Floyd

Ziare.

com

Michael Jordan a denuntat, intr-un comunicat, "rasismul inradacinat" in Statele Unite, declarandu-se "profund intristat, plin de suferinta si total infuriat" dupa moartea lui George Floyd (46 ani), pe 25 mai, la Minneapolis (Minnesota).Derek Chauvin, politistul alb care a tinut minute in sir genunchiul pe gatul lui Floyd, care se plangea ca nu poate sa respire, a fost arestat si inculpat de omucidere involuntara, dar manifestatiile continua si s-au amplificat, degenerand adesea in violente in mai multe orase."Ne-am saturat", a adaugat Michael Jordan, afirmand ca "este alaturi de cei care denunta rasismul inradacinat si violenta fata de persoanele de culoare din tara noastra"."Noi trebuie sa inmultim expresiile pacifiste fata de nedreptate si sa cerem recunoasterea responsabilitatilor", a afirmat Jordan, cunoscut pentru faptul ca a refuzat constant sa se implice in chestiuni sociale si politice pe timpul carierei sale de jucator.Jordan s-a alaturat unui cor de voci din NBA, NFL (fotbal american) si din alte sporturi din Statele Unite, dar si din lume, care cer schimbarea modului in care sunt tratate persoanele de culoare din aceasta tara, in special de catre politisti.Jucatorul echipei Boston Celtics, Jaylen Brown, a condus 15 ore pentru a participa la o manifestatie la Atlanta, in timp ce Roger Goodell, responsabil din NFL, considera ca manifestatiile violente "reflecta suferinta, furia si frustrarea pe care o resimtim".La randul ei, jucatoarea de tenis Serena Williams a postat un video pe Instagram cu o fetita cuprinsa de emotie adresandu-se la o reuniune publica: "Noi suntem Negri si nu ar trebui sa ne simtim asa".Si fenomenul tenisului american Coco Gauff a reactionat intr-un mesaj video pe reteaua de socializare TikTok: "Oare eu urmez?".