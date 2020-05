Oficialii din NBA au gasit o metoda ingenioasa pentru reluarea sezonului. Unde s-ar putea disputa partidele

Ziare.

NBA, in colaborare cu sindicatul jucatorilor (NBPA), a initiat discutii cu The Walt Disney Company pentru a studia posibilitatile reluarii sezonului 2019-2020 la sfarsitul lui iulie in complexul ESPN Wide World of Sports din Florida, a declarat Mike Bass, citat de AFP.Bass a precizat ca aceasta incinta din interiorul Disney World ar fi folosita ca un "campus unic pentru meciuri, antrenamente si cazare".In acest complex de 220 de hectare se afla trei sali in care pot avea loc meciurile si suficiente camere de hotel pentru a gazdui diferitele delegatii, limitand totodata expunerea la lumea exterioara.Comisarul NBA, Adam Silver, este asteptat sa precizeze la inceputul lui iunie ce se va intampla cu sezonul 2019-2020.Acest anunt confirma tendinta amintita in ultimele zile de presa, potrivit careia Orlando a devenit optiunea privilegiata, in dauna Las Vegas.Televiziunea ESPN, filiala a grupului Disney, a afirmat ca aceste doua "bule" si-ar putea imparti desfasurarea play-off-urilor, echipele din conferinta de Est urmand sa joace in Florida, iar cele din conferinta de Vest, in Nevada.NBA a intrerupt campionatul pe 11 martie, dupa testul pozitiv la Covid-19 al francezului Rudy Gobert (Utah Jazz).Daca NBA a ales Disney World si ia in calcul repornirea competitiei la sfarsitul lui iulie, raman de stabilit multi alti parametri.Deocamdata nimeni nu stie sub ce forma va fi reluat campionatul, cand a ramas de disputat aproximativ o luna din sezonul regulat. Unele meciuri ar putea fi disputate tinand cont de clauzele din contractele cu televiziunile, inainte de a incepe play-off-ul, ce ar avea formatul clasic, cel mai bun din sapte partide.In acest sens, coproprietarul lui Milwaukee Bucks, Marc Lasry, a declarat ca un consiliu de administratie al NBA, cu patronii cluburilor, va avea loc pe 29 mai.Potrivit ESPN, jucatorii ar trebui sa respecte o carantina de doua saptamani, apoi sa se antreneze individual una pana la doua saptamani la bazele echipei lor, dupa care va urma antrenamentul colectiv de doua-trei saptamani.Una din cheile pentru reluarea sezonului o reprezinta numarul testelor care trebuie efectuate, unele media indicand numarul de 15.000.Pentru aceasta, NBA negociaza cu mai multe laboratoare private. Silver a afirmat de mai multe ori ca refuza ca jucatorii si membrii staff-urilor sa aiba prioritate in fata restului populatiei, mai ales a oamenilor aflati in prima linie a luptei contra virusului.