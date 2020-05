Raportul accidentului in care si-a pierdut viata Kobe Bryant: Iata care sunt rezultatele autopsiei

Ziare.

Ara Zobayan, in varsta de 50 ani, era pilotul aparatului care il transporta pe Bryant la un turneu de baschet, in momentul in care elicopterul s-a prabusit pe o colina din regiunea Los Angeles, toate cele noua persoane aflate la bord pierzandu-si viata.."Testele toxicologice nu au detectat nicio prezenta de alcool sau droguri. Substantele testate includ: benzodiazepina, cocaina, fentanil, heroina, marijuana, opioide, feniciclidina, si amfetamina", precizeaza raportul legistilor din Los Angeles.Conform anchetei, elicopterul se deplasa cu o viteza de 296 km/h, in conditii de ceata, atunci cand s-a prabusit pe o colina la nord-vest de Los Angeles.In privinta lui Kobe Bryant, raportul afirma ca acesta a decedat in urma leziunilor suferite in urma accidentului, la fel ca si ceilalti pasageri.Jucator emblematic al echipei Los Angeles Lakers, cu care a castigat cinci titluri de campion al NBA, Kobe Bryant s-a retras din activitate in 2016.