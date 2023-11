S-a format "careul de asi" al Cupei Romaniei la baschet masculin

Dupa consumarea returului sferturilor celei de-a doua competitii nationale rezervate baietilor, editia 2012/2013, in Final Four au acces, de departe, cam cele mai in voga echipe ale sportului romanesc la panou, indiferent de actualele lor pozitii in ierarhia la zi a sezonului regulat.

Iata rezultatele inregistrate in mansa secunda a antepenultimului act:

CSU Asesoft Ploiesti - CSS Giurgiu 78-76 (scor general: 154-139)

Atlassib Sibiu - BC Timisoara 73-76 (scor general: 155-160)

Gaz Metan Medias - BCM U Pitesti 87-68 (scor general: 155-142)

Mobitelco Cluj - CSM Oradea 75-61 (scor general: 75-61)

"Patrulaterul" pentru adjudecarea trofeului se va desfasura in perioada 6-7 aprilie, intr-o locatie inca nestabilita, programul semifinalelor fiind urmatorul:

* Asesoft Ploiesti vs. Mobitelco Cluj - 6 aprilie

* BC Timisoara vs. Gaz Metan Medias - 7 aprilie

Dintre gruparile calificate in Final Four 2013, doar BC Timisoara a prins si faza similara a precedentei editii, Cupa intrand anul trecut in vitrina clubului pitestean.