Sabrina Ionescu, noul star al baschetului mondial, despre legaturile cu Romania, Simona Halep si relatia cu Kobe Bryant

Jucatoarea in varsta de 22 de ani este cea mai buna jucatoare de baschet feminin din SUA la nivel universitar si a batut toate recordurile la acest nivel in tricoul lui Oregon Ducks.Sabrina Ionescu are parinti romani, dar s-a nascut in SUA si reprezinta aceasta tara. Chiar si asa, vorbeste in continuare in limba romana cu familia sa.De asemenea, Sabrina a mentionat ca in familia sa se discuta adesea despre Simona Halep , pe care spera sa o intalneasca."Nu am cunoscut-o pe Simona Halep, dar am auzit foarte multe despre ea. Evident, fiind romani, familia mea vorbeste despre ea, ii urmarim meciurile. Este senzational sa vezi un sportiv de acolo la un asemenea nivel, sa fie o elita in ceea ce face. As fi foarte bucuroasa sa cunosc, sa fiu in contact si cu alti sportivi romani, pentru simplul fapt ca este foarte interesant. Sper ca voi putea face asta.Nu am fost inca in Romania, in fiecare vara in care am planuit sa merg acolo, am ajuns sa joc baschet. Dar este cu siguranta una dintre dorintele mele sa ajung acolo, poate chiar in acest an, cand toata aceasta situatie se va termina, sa pot sa imi vad familia, sa pot sa gust mancarea 'buna'. Doar sa fiu acolo, alaturi de familie", a spus Sabrina Ionescu pentru Telekom Sport De asemenea, Sabrina a mentionat ca legaturile sale cu Romania sunt in continuare puternice si spera sa ajunga aici cat mai curand."Mama face sarmale, ciorba, snitele.... practic, face orice. Iubesc mancarea traditionala romaneasca si, de fiecare data cand vin acasa, doar asta cer. Ardei umpluti, ciorba... imi plac toate. Imi place sa merg in restaurante traditionale si sa si comand toate astea.Vorbim romana in casa, mama mea ne vorbeste doar in romana. Deci vorbim in limba romana in casa. Cateodata, mai raspundem in engleza, dar in mare parte a timpului vorbim in romana. Si bunica si nasa mea vorbesc limba, deci comunicam doar in romana. Evident, vorbind si cu membrii familiei din Romania, care nu prea cunosc limba engleza, trebuie sa vorbim noi in romana. Imi place faptul ca pot sa vorbesc ambele limbi. Mai ales cand vorbim la telefon, nu vreau ca altii sa ma auda si incep sa vorbesc in romana. Atunci toti intorc capul... Nu stiam ca vorbesti romana! Da, nu vreau sa stiti voi ce vorbesc. Faptul ca pot sa vorbesc limba romana face totul mai usor", a adaugat Sabrina Ionescu.De asemenea, Sabrina Ionescu a vorbit si despre relatia pe care a avut-o cu Kobe Bryant, la inmormantarea caruia a tinut un discurs alaturi de nume precum Michael Jordan sau Shaquille O'Neal."Discutam de cateva ori pe saptamana, comunicam prin mesaje tot timpul, ne trimiteam videouri, vorbeam despre baschet. De fiecare data cand ne vedeam vorbeam despre baschet, sau despre viata, sau afaceri. Cu siguranta i-am furat din modul de gandire si as vrea sa mai pot face asta acum. Am avut o relatie buna, vorbeam mereu, fie seara, fie dimineata, indiferent de momentul zilei, discutam mereu pe mesaje de cand ne-am cunoscut", a explicat Sabrina.C.S.