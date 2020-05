Scottie Pippen, nemultumit de felul cum a fost portretizat de Jordan in documentarul "The Last Dance"

Ziare.

Desi intervine des pentru ESPN, Pippen nu a facut pana acum nicio declaratie publica despre "The Last Dance", care este principalul subiect de discutie in lumea baschetului, noteaza site-ul basket-infos.com."Pippen a fost remarcabil de tacut de la inceputul difuzarii documentarului luna trecuta, iar apropiatii sai spun ca este ranit si dezamagit de portretul sau. Unul dintre cei mai faimosi dintre fostii coechipieri - si fost rival - s-a angajat chiar pentru a-i lua apararea", a afirmat Jackie MacMullan, ziarista ESPN.Acest fost coechipier este Dennis Rodman."Este greu pentru Scottie cand lumea spune lucruri negative despre el. Nu-i place asta. Eu ii tot spun: 'N-ai de ce sa-ti ceri scuze. Ai fost unul dintre cei mai buni.' Sper ca lumea va putea in fine sa vada asta", a declarat Rodman. In opinia sa, Pippen a fost unul dintre cei mai mari doi sau trei baschetbalisti din toate timpurile.Pippen a afirmat recent ca era cel mai bun jucator din NBA in momentul retragerii lui Jordan.Mai multe momente din documentar nu il avantajeaza pe Pippen. De exemplu, faptul ca a cerut un transfer si ca a amanat o operatie la glezna in 1997, fiindca nu era suficient de bine platit, sau refuzul de a intra in joc in play-off, fiindca Phil Jackson nu ii pasa. De asemenea, sunt amintite o migrena a sa ori evolutia catastrofala dintr-un meci decisiv cu Detroit Pistons. Jordan l-a numit chiar "egoist" in legatura cu accidentarea pe care a suferit-o in 1997.Totusi, pe ansamblu, portretul locotenentului lui Jordan este unul pozitiv, estimeaza site-ul citat.Potrivit presei, Pippen nu a mai vorbit cu Jordan de cand a fost difuzat primul episod, pe 19 aprilie.Printre cei care au criticat "The Last Dance" este si fostul jucator Horace Grant, castigator a trei titluri NBA alaturi de Michael Jordan cu Chicago Bulls.Acest documentar, difuzat in mai multe episoade pe durata izolarii datorate pandemiei de Covid-19, se focalizeaza pe ultimul sezon al lui Michael Jordan cu Bulls (1997-1998), pentru o mai buna descriere a dinastiei de la Chicago, care a dominat liga profesionista de baschet in anii '90, cu sase titluri cucerite in doua serii triple, 1991-1992-1993 si 1996-1997-1998.In sezonul 1997-1998, care le-a adus al saselea titlu, Chicago Bulls, Michael Jordan, antrenorul Phil Jackson si proprietarul Jerry Reinsdorf au permis unei echipe de productie sa filmeze echipa din interiorul sau cotidian, inregistrand imagini care nu au fost difuzate niciodata si care figureaza in "The Last Dance".In afara jucatorilor, peste 100 de apropiati ai echipei si alte personalitati au vorbit pentru ESPN pentru a relata aceasta poveste din toate unghiurile.