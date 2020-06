Starul NBA Nikola Jokici, testat pozitiv cu noul coronavirus. El s-a intalnit cu Novak Djokovici la Adria Tour

Ziare.

Insa potrivit ESPN, Jokici ar fi fost testat pozitiv in urma cu o saptamana.Djokovici si Jokici au fost impreuna la evenimentul Adria Tour, de la Belgrad, la mijlocul acestei luni, insa nu se poate trage concluzia ca intalnirea lor a jucat vreun rol in testele pozitive ale celor sportivi.Jokici este asimptomatic. El trebuia sa se intoarca in SUA in aceasta saptamana, pentru a-si relua pregatirea cu echipa lui.Nikola Jokici a fost unul dintre cei mai in forma baschetbalisti din NBA , in acest sezon, cu o medie de 20,2 puncte pe meci si 10,2 recuperari.Sezonul NBA se va relua la 31 iulie, in Florida, la Disney World, meciurile urmand a se desfasura fara spectatori. Echipele vor ajunge in Florida intre 7 si 9 iulie pentru a incepe antrenamentele.Novak Djokovici a anuntat, marti, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, dupa participarea la Adria Tour, turneu organizat in Serbia si Croatia la initiativa sa.El se alatura astfel lui Viktor Troicki, Grigor Dimitrov si Borna Ciorici, de asemenea pozitivi, dupa participarea la Adria Tour.In Serbia si Croatia, pentru ca masurile de distantare nu sunt obligatorii, acestea nu au fost aplicate si participantii au fost vazuti jucand baschet , fotbal, tenis, imbratisandu-se in fata publicului, atat la Belgrad, unde a avut loc prima etapa a Adria Tour, cat si la Zadar.