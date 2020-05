Suma uriasa incasata la o licitatie pentru o pereche de ghete purtata de Michael Jordan

Ziare.

Ghetele Air Jordan, proiectate special starul NBA in 1985, au pe ele autograful lui Jordan, fiind de altfel prima incaltaminte sport semnata vreodata. Casa Sotheby's, organizatoarea licitatiei, se astepta sa obtina intre 100.000 si 150.000 de dolari cu ocazia vanzarii lor.Cunoscuta pentru vanzarile sale de arta in valoare de milioane de dolari, Sotheby's a organizat prima sa licitatie dedicata in totalitate pantofilor sport, anul trecut, si a stabilit atunci un record mondial cu o pereche de incaltaminte de alergare marca Nike, din 1972, vanduta cu 437.500 dolari.Licitatia de acum a coincis cu cea de-a 35-a aniversare a brand-ului Air Jordan precum si cu difuzarea de catre postul ESPN a documentarului in zece episoade "The Last Dance", dedicat lui Michael Jordan si fostei sale echipe, Chicago Bulls, alaturi de care a cucerit sase titluri de campion al NBA. Ultimele doua episoade ale acestui documentar au fost difuzate duminica seara.Ghetele Air Jordan au fost vandute de colectionarul Jordan Geller, fondatorul muzeului pantofilor sport Shoezeum din Las Vegas.