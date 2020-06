Trevor Ariza si Bertrans din NBA nu vor sa reia campionatul

Ziare.

Conform ESPN, Ariza a decis sa renunte din motive personale. Aflat in centrul unei dispute juridice pentru custodia fiicei sale de 12 ani, el a beneficiat de o ordonanta care ii acorda o perioada de vizita de o luna, care coincide cu perioada in care se va desfasura sezonul NBA in "bula" de la Disney World.NBA a repetat ca nu se va opune refuzului jucatorilor de a relua competitia, in schimb o scadere de salariu ar rezulta pentru fiecare meci lipsit. Astfel, daca Blazers, aflata in lupta pentru play-off, se va califica, Ariza ar putea pierde pana la 1,8 milioane dolari din salariu, conform ESPN.La randul sau, Davis Bertrans nu va figura pe lista lui Wizards, luand aceasta decizie din precautie impreuna cu clubul, dupa ce a suferit doua accidentari la un genunchi. Jucatorul de 27 de ani va fi agent liber la finalul sezonului, iar un nou contract il asteapta.Jucatorii au termen pana miercuri pentru a anunta echipele lor daca decid sa nu joace, iar acestea trebuie sa instiinteze NBA privind lista lor definitiva inainte de 1 iulie.Adam Silver, comisarul ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), a afirmat, recent, ca reluarea sezonului prevazuta la finele lunii iulie la Orlando (Florida) nu va fi "poate pentru toata lumea", repetand ca va lasa jucatorilor libertatea de a alege.Intre teama de coronavirus, izolarea de familie si lupta impotriva nedreptatii rasiale, "eu pot doar sa spun ca nu este pentru toata lumea. Acest lucru ar implica enorme sacrificii pentru jucatori si pentru toate persoanele implicate, antrenori, arbitri", a spus Silver pentru canalul american de televiziune ESPN.De cand NBA a anuntat planul de reluare a competitiei cu 22 de echipe in "bula" de la Disney World Resort, fixata pe 30 sau 31 iulie, numerosi jucatori si-au exprimat temerile.Unii dintre ei, dupa modelul starului lui Brooklyn Nets, Kyrie Irving, considera ca nu este momentul pentru baschet, ci pentru mobilizare la lupta impotriva nedreptatii rasiale, dupa moartea lui George Floyd pe 25 mai.Sezonul din baschetul profesionist nord-american a fost intrerupt pe 11 martie, din cauza pandemiei de coronavirus. Dupa 23 iunie, jucatorii si personalul echipelor vor fi testati din doua in doua zile pana la plecarea in Florida. Cantonamentele de pregatire vor debuta pe 9 iulie.