U BT Cluj s-a reunit pentru noul sezon, in care va juca si in Basketball Champions League

Echipa care a incheiat lider sezonul 2019-2020 la momentul intreruperii din cauza pandemiei s-a reunit, luni, in aer liber, cu 12 jucatori, din care patru juniori.Astfel, la primul antrenament au participat jucatorii Nandor Kuti, Donatas Tarolis, David Vida, Toma Lungoci, Szabolcs Santa, Karlo Zganec, Stefan Grasu si Andrija Stipanovici, alaturi de juniorii Tudor Somacescu, Dragos Lungu, Modibo Diaby, Dragos Axinte.Americanul Justin Edwards a sosit si el la Cluj-Napoca, dar se afla in izolare timp de doua saptamani."Incercam sa reluam antrenamentele intr-un ritm cat mai normal. Din pacate, la reunire nu avem parte de toata echipa. Intampinam anumite probleme sa aducem in tara cativa jucatori. Eu sper sa se rezolve problema aceasta cat mai repede si sa beneficiem de intreg lotul. Asteptam sa vedem cand vom putea intra in sala. Datoria noastra este sa fim pregatiti. Teoretic, pe 15 septembrie disputam primul meci oficial. Abia la finalul lunii vom afla daca se joaca meciul sau nu. Noi trebuie sa tratam fiecare antrenament ca si cum s-ar juca acel meci fara indoiala. Sper sa fim in efectiv complet pentru a putea crea acel spirit de echipa invingatoare", a declarat antrenorul Mihai Silvasan.Miercuri este asteptat si antrenorul coordonator Dudko Vujosevici, iar clubul fae demersuri pentru a-i aduce cat mai repede si pe jucatorii Patrick Richard, Karel Guzman si Gregory Vargas.Primele doua saptamani sunt rezervate pregatirii in aer liber, cu respectarea tuturor normelor de siguranta in contextual pandemiei.U BT Cluj va intalni echipa KK Igokea (Bosnia), in 15 si 18 septembrie, in turul I al BCL, iar in turul urmator, pentru calificarea in grupe, ar urma sa joace cu castigatoarea dintre Fribourg Olympic si Sporting, in 22 si 25 septembrie. Daca trece si de turul secund, U BT Cluj va evolua in Grupa C a competitiei.