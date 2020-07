Un card de colectie cu imaginea lui LeBron James, vandut cu 1,845 milioane de dolari la o licitatie

Cardul avea imprimata imaginea lui LeBron James din sezonul sau de debut in NBA , 2003/2004, cand evolua la Cleveland.Daca astfel de sume sunt uneori atinse pentru cardurile vechi de baseball, cea obtinuta, duminica, este, potrivit ESPN, un record pentru un card modern (dupa 1980) si pentru unul de baschet.Modelul vandut, o raritate, este un card Upper Deck dintr-o serie limitata intitulata "Rookie patch Parallel", care includea cate o bucata din tricoul unui jucator si un autograf. Seria a fost produsa numai intr-un numar corespunzator celui de pe tricoul jucatorului, 23, in cazul fostului star al echipei Cleveland Cavaliers.Piata cardurilor de colectie NBA a continuat sa urce in ultimii ani, cu un flux de ofertanti provenit din intreaga lume.LeBron James, 35 de ani, evolueaza acum la Los Angeles Lakers, dupa ce a mai trecut pe la Miami Heat. Insa cea mai mare parte a carierei si-a petrecut-o la Cleveland, intre 2003 si 2010 si in perioada 2014-2018.