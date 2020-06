Un fost mare sportiv roman s-a stins din viata

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de U-BT Cluj-Napoca, la care fostul baschetbalist a jucato toata cariera sa."Clubul nostru este alaturi de familia Vizi, in aceste momente dificile, pricinuite de trecerea in nefiinta a fostului mare jucator al Clujului, Vizi Imre. Acesta ne-a parasit marti seara, la varsta de 83 de ani.Vizi Imre a fost component al Universitatii Cluj-Napoca in perioada 1957-1974 si a bifat aproximativ 200 de selectii la echipele nationale ale Romaniei. Alaturi de reprezentativa tricolora a participat la Campionatul European din 1959, desfasurat la Istanbul.Mai mult, in anul 1964 s-a evidentiat in meciul celebru pe care baschetbalistii romani l-au disputat impotriva unei selectionate a starurilor din NBA. Atunci, Vizi Imre a fost cel mai bun marcator al nostru, prin cele 24 de puncte.Dupa retragerea din activitatea sportiva, Vizi Imre a intrat in invatamant si a condus Liceul Apaczai Csere Janos. De asemenea, a predat si la Liceul Bathory Istvan si s-a ocupat de fundatii menite sa sprijine educatia, respectiv tinerii", se arata pe pagina de Facebook a celor de la U-BT Cluj-Napoca.