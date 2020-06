Un nou transfer pentru U- BT Cluj Napoca

Ziare.

Stipanovic soseste din campionatul Sloveniei, de la formatia Cedevita Olimpija Ljubljana. Sportivul masoara 2.09 metri."Sunt fericit ca voi face parte din echipa U Banca Transilvania. A fost usor sa iau aceasta decizie, avand in vedere prezenta unui antrenor de renume si sprijinul unor fani de exceptie. M-am hotarat fara probleme impreuna cu familia mea. Sper sa avem un sezon grozav!", a declarat Stipanovic.Andrija Stipanovic s-a nascut la 18 decembrie 1986, la Mostar. El si-a inceput cariera profesionista in 2005 alaturi de Hermes Analitica Zagreb si a mai trecut pe la KK Split, Liege Basket (Belgia), Juvecaserta (Italia), Telenet Oostende (Belgia), Trabzonspor, Buyukcekmece Basketbol (Turcia) si Cedevita Zagreb.Alaturi de Trabzonspor, Andrija Stipanovic a fost adversar direct al echipei clujene in sezonul 2014-2015 din EuroChallenge. Pivotul a evoluat doar in partida retur, din Turcia, cand a inscris 14 puncte. El jucat in preliminariile Euroligii si a disputat zeci de meciuri in EuroCup.In Croatia, sportivul bosniac a obtinut titlul (2018) si a castigat alte doua cupe (2018 si 2019). Totodata, in 2017, Andrija a cucerit SuperCupa Ligii Adriatice, fiind desemnat si MVP-ul respectivei finale.In plus, Stipanovic are si experienta internationala, fiind component al nationalei Bosniei.