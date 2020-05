Un sportiv a lasat un bacsis de 1.000 dolari la un restaurant

Ziare.

Evenimentul a avut loc duminica, la un restaurant din Delray Beach (Florida), iar surpriza i-a fost facuta unei chelnerite."Nu stiam cine este clientul pana cand am vazut bacsisul pe o factura de 164 dolari. Cand mi-a dat cardul pentru a efectua plata si a-i elibera chitanta, nu mi-a venit sa cred", a afirmat chelnerita.Angajata restaurantului a postat si pe Instagram o fotografie cu chitanta in care, pe langa un cec de 160 dolari, aparea si un bacsis de 1.000 dolari. "Am inceput sa tremur si sa am lacrimi in ochi de fericire", a spus tanara.La randul sau, Drummond, care castiga 27 de milioane de dolari pe sezon, a raspuns: "Multumesc pentru ca ai fost incredibila!". Jucatorul a multumit in acelasi timp restaurantului pentru ospitalitate.