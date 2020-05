Un sportiv cunoscut si-a anuntat retragerea

Ziare.

Accidentat in numeroase randuri in ultimele sezoane, Jon Leuer a decis sa renunte la cariera sportiva."Ador baschetul. Vreau sa joc, dar stiu ca nu este cea mai buna decizie pentru sanatatea mea. In cursul ultimilor trei ani, eu m-am confruntat cu numeroase accidentari, dintre care doua care m-au impiedicat sa joc un sezon intreg. Mi-a luat ceva timp sa inteleg asta, dar sunt impacat cu decizia mea de a-mi anunta oficial retragerea", a comentat Leuer.Operat la meniscul genunchiului drept in august 2018, Leuer nu a putut juca un campionat intreg, dupa un sezon de 41 de meciuri cu Detroit Pistons. El revenise la Milwaukee Bucks pe 20 iunie 2019, in cadrul unui schimb cu Tony Snell, iar ulterior a fost concediat.Selectionat la Draft de Bucks in 2011, Leuer a mai jucat pentru francizele Cleveland Cavaliers (2012-2013), Memphis Grizzlies (2013-2015), Phoenix Suns (2015-2016) si Detroit Pistons (2016-2019).