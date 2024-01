Zvon surprinzator: Michael Jordan revine la 50 de ani in NBA!

Michael Jordan, cel mai mare baschetbalist al tuturor timpurilor, se intoarce in teren pentru a juca la varsta de 50 de ani in baschetul profesionist nord-american (NBA).

Ultimele zvonuri din presa americana semnaleaza ca miticul ex-jucator se antreneaza foarte intens cu echipa Charlotte Bobcats, al carei proprietar este. Potrivit speculatiilor, data de debut ar fi 20 februarie - contra celor de la Detroit Pistons, dusmanii de moarte cand era jucator la Chicago Bulls, iar apoi pe 22 februarie va juca si impotriva fostei sale echipe.

Pana atunci, NBA este pregatit sa-l revada pe Jordan in tribune la All Star Game, care se va disputa la Houston pe 17 februarie, zi in care fostul star va implini 50 de ani. Prezenta acestuia in orasul texan a ridicat si mai mult cota de interes a meciului.

O mare parte din zvonuri isi au originea in baza unei afirmatii pe care Jordan a facut-o in 2009 in timpul discursului de intrare in Hall of Fame, cand a spus ca "Poate ca intr-o zi ma veti vedea jucand la 50 de ani. Niciodata sa nu spui niciodata, pentru ca limitele, ca si temerile sunt deseori doar o iluzie".

In plus, recenta declaratie a pivotului Antawn Jamison de la Los Angeles Lakers, care a jucat o partida in vara trecuta cu Jordan, a dat si mai mult "apa la moara". El a asigurat ca legendarul jucator "nu glumea" cand a spus la celebrul eveniment ca va reveni in teren.

Michael Jordan s-a retras din baschet in sezonul 2002-2003, iar daca ar reveni va intra in istoria baschetului ca cel mai varstnic jucator care a evoluat vreodata in NBA. Recordul de longevitate este detinut de Matthew Hickey care a jucat pana la varsta de 46 de ani.

