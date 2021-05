Incredibil! Unul dintre cei mai cunoscuti cai de curse, prins dopat cu steroizi. Stapanul sau neaga ca i-ar fi dat medicamente interzise

Baffert a explicat ca testele efectuate dupa cursa au aratat ca Medina Spirit a fost testat pozitiv cu 21 de picograme de betametazona, un steroid antiinflamator, a carui utilizare este interzisa cu 14 zile inainte de competitie, informeaza AFP.Un al doilea rezultat pozitiv va duce la descalificare, iar primul loc i-ar reveni lui Mandaloun, clasat al doilea la Kentucky Derby, conform responsabililor Churchill Downs, care sustin ca "nerespectarea regulilor si protocoalelor de medicatie pune in pericol siguranta cailor si a jocheilor, integritatea acestui sport si reputatia Kentucky Derby".Baffert a negat ca i-ar fi dat acest medicament animalului si a afirmat ca va efectua o ancheta proprie pentru a afla cum a ajuns aceasta substanta in organismului calului.El a obtinut cu Medina Spirit a saptea victorie la Kentucky Derby, un record Churchill Downs a anunta ca i-a interzis lui Baffert sa inscrie alti cai la hipodrom, in asteptarea unei anchete a Comisiei curselor de cai din Kentucky.