Amical: FC Prefab - ZTS Dubnica (2 - 1)

Joi, 14 Februarie 2008, ora 11:05
569 citiri
Divizionara secunda, FC Prefab, a castigat miercuri in fata locului 8 din prima liga slovaca, cel de-al doilea amical al stagiului de pregatire din Cipru, cu scorul de 2 - 1, prin golurile lui Rotaru (30) si Popa (86).
"A fost un joc frumos mai ales in repriza a doua. Baietii s-au miscat bine. I-am remarcat pe Rotaru, Jianu, Tigoianu si Popa", a declarat patronul echipei, Marian Petre Milut.
Urmatoarea partida a divizionarei secunde va avea loc vineri, in compania formatiei armene FC Banants, stagiul de pregatire urmand a se incheia pe 20 februarie.
