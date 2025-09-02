Amical: FC Prefab - ZTS Dubnica (2 - 1)

Divizionara secunda, FC Prefab, a castigat miercuri in fata locului 8 din prima liga slovaca, cel de-al doilea amical al stagiului de pregatire din Cipru, cu scorul de 2 - 1, prin golurile lui Rotaru (30) si Popa (86).

"A fost un joc frumos mai ales in repriza a doua. Baietii s-au miscat bine. I-am remarcat pe Rotaru, Jianu, Tigoianu si Popa", a declarat patronul echipei, Marian Petre Milut.

Urmatoarea partida a divizionarei secunde va avea loc vineri, in compania formatiei armene FC Banants, stagiul de pregatire urmand a se incheia pe 20 februarie.

Ads