Cotidianele elvetiene au facut o comparatie intre echipa Stelei si FC Basel, care a parasit competitia in sferturile de finala, dupa o infrangere asemanatoare, suferita in fata aceleiasi formatii britanice.

"Pe Riverside Stadium din Middlesbrough a fost la fel ca in meciul cu FC Basel. In prima jumatate de ora, echipa gazda avea deja un handicap de 2 goluri, pe care l-a recuperat in celelalte 60 de minute ramase, reusind minunea calificarii. Se pare ca pentru Boro nici un obstacol nu este prea mare in Cupa UEFA", noteaza Blick.

Potrivit revistei gemane Kicker, "Boro reuseste minunea", adaugand ca englezii au reusit sa se califice in premiera intr-o finala de cupa europeana dupa "un meci memorabil" cu Steaua.

Atat in meciul cu Steaua, cat si cu FC Basel, golul decisiv al calificarii formatiei Middlesbrough a fost marcat de italianul Massimo Maccarone, in minutul 89.