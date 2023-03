Caz infiorator la Tulcea: Sofer de autobuz, batut crunt de un fost campion national la box

Fostul campion national la box Cristian Velea a batut, cu bestialitate, un sofer de autobuz din Tulcea, in timp ce acesta conducea.

Incidentul a fost declansat de o remarca a soferului autobuzului, care i-a reprosat lui Velea ca a urcat avand in mana un pahar de cafea, pe care il poate varsa peste ceilalti calatori, informeaza Romania TV.

Fostul pugilist si-a iesit brusc din minti si s-a napustit cu pumnii si picioarele asupra soferului autobuzului, in timp ce acesta conducea.

"Mi-a spus: tu stii cine sunt eu? Si mi-a dat cu pumnul in fata, am continuat sa conduc si in statie la Biserica cu Ceas mi-a dat cu capul in fata", a spus soferul autobuzului.

Scenele s-au petrecut sub ochii celorlalti calatori, care nu au sarit in ajutorul soferului, de frica fostului pugilist care are un renume de temut in Tulcea.

Soferul autobuzului a fost dus la spital unde a primit ingrijiri medicale, in timp ce agresorul s-a ales cu dosar penal pentru loviri si acte de violenta.

C.S.

Ads