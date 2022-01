Cupa UEFA: Programul 16-imilor de finala

Marti, de la ora 14:00, la Nyon, a avut loc tragerea la sorti a 16-imilor de finala ale Cupei UEFA.

Cele 24 de echipe calificate din grupele Cupei UEFA au fost repartizate in trei urne valorice in functie de pozitia ocupata in grupa.

Iar a patra urna a fost formata din echipele clasate pe locul trei in grupele Ligii Campionilor.

Iata care sunt meciurile 16-imilor de finala ale Cupei UEFA:

1. Aberdeen (Scotia) - Bayern Munchen (Germania)

2. AEK Atena (Grecia) - Getafe (Spania)

3. Bolton (Anglia) - Atletico Madrid (Spania)

4. Zenit St. Petersburg (Rusia) - Villarreal (Spania)

5. Galatasaray (Turcia) - Bayer Leverkusen (Germania)

6. Anderlechet (Belgia) - Bordeaux (Franta)

7. Brann (Norvegia) - Everton (Anglia)

8. FC Zurich (Elvetia) - SV Hamburg (Germania)

9. Glasgow Rangers (Scotia) - Panatinaikos (Grecia)

10. PSV Eindhoven (Olanda) - Helsingborg (Suedia)

11. Slavia Praga (Cehia) - Tottenham (Anglia)

12. Rosenborg (Norvegia) - AC Fiorentina (Italia)

13. Sporting Lisabona (Portugalia) - FC Basel (Elvetia)

14. Werder Bremen (Germania) - Sporting Braga (Portugalia)

15. Benfica Lisabona (Portugalia) - FC Nurnberg (Germania)

16. Olympique Marseille (Franta) - Spartak Moscova (Rusia)

Programul optimilor de finala:

1. Invingatoarea meciului 6 - Invingatoarea meciului 1

2. Invingatoarea meciului 9 - Invingatoarea meciului 14

3. Invingatoarea meciului 3 - Invingatoarea meciului 13

4. Invingatoarea meciului 5 - Invingatoarea meciului 8

5. Invingatoarea meciului 2 - Invingatoarea meciului 15

6. Invingatoarea meciului 12 - Invingatoarea meciului 7

7. Invingatoarea meciului 11 - Invingatoarea meciului 10

8. Invingatoarea meciului 16 - Invingatoarea meciului 4

Cele doua manse ale 16-imilor de finala se vor diputa pe 13/14 februarie 2008 (prima mansa), respectiv 21 februarie 2008 (mansa secunda).

Optimile de finala sunt programate pe 6 martie (prima mansa) si 12/13 martie (mansa secunda).

Finala competitiei va avea loc in data de 14 mai 2008, pe stadionul celor de la Manchester City.

