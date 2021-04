Vlogerii, la moda in box. Floyd Mayweather se bate cu un youtuber la Miami

Fanii americanului il pot vedea din nou pe sportiv luptand intr-o gala.Pe 6 iunie, la Miami, Floyd Mayweather va boxa cu Logan Paul.Logan Paul este vlogger si face bani multi din youtube.El este fratele lui Jake Paul, nimeni altul decat youtuber-ul care a socat lumea in aprilie, prin bataia zdravana pe care i-a aplicat-o unui luptator din MMA, Ben Askren, intr-o gala care a facut senzatie in toata lumea.Lupta dintre Floyd Mayweather si Logan Paul ar fi trebuit sa se dispute in februarie, insa din cauza pandemiei de COVID-19 a fost amanata si astfel va avea loc in iunie, la Miami.Logan Paul are doar un meci in ring, cand l-a si pierdut in fata unui alt youtuber, KSI.Meciul dintre Floyr Mayweather si Logan Paul va fi unul demonstrativ si s-ar putea sa se dispute dupa anumite reguli speciale.