Floyd Mayweather se implica dupa moartea lui George Floyd

Ziare.

com

Boxerul "probabil se va supara pe mine pentru ca am spus acest lucru, insa da, el va plati cu adevarat pentru funeralii", a declarat Leonard Ellerbe, presedintele societatii Mayweather, pentru postul de televiziune ESPN.Acesta a adaugat ca fostul campion mondial la cinci categorii diferite de greutate a contactat familia lui George Floyd prin intermediul unui prieten comun si ca aceasta a accepta oferta sa.Unul dintre avocatii familiei a spus ca inmormantarea va avea loc pe 9 iunie, la Houston, orasul in care a crescut Floyd. Inainte de aceasta, doua ceremonii vor avea loc joi in Minneapolis si sambata in Carolina de Nord, unde s-a nascut.Barbatul, in varsta de 46 ani, a murit dupa ce Derek Chauvin, un ofiter de politie alb, l-a apasat cu genunchiul pe gat mai mult de opt minute. Ofiterul, in varsta de 44 ani, care a fost concediat a doua zi, a fost arestat vineri si acuzat de omor.Drama a scos in strada zeci de mii de oameni in Statele Unite, de New York la Los Angeles si de la Philadelphia la Seattle. Acestia au demonstrat in ultima saptamana impotriva brutalitatii politienesti, a rasismului si a integritatii sociale.Manifestarile au degenerat uneori in revolte si acte de violenta, ceea ce a determinat autoritatile din mai multe orase sa mobilizeze Garda Nationala si sa impuna starea de asediu.