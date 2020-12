Floyd Mayweather revine in ring. Cand va boxa

Floyd Mayweather spera sa organizeze, in 2020, un "eveniment spectaculos" alaturi de UFC, cea mai importanta organizatie de arte martiale mixte, insa pandemia i-a dat peste cap planurile.Acum, Mayweather, supranumit "Money", a anuntat, duminica, pe contul sau de Instagram, ca il va infrunta pe Logan Paul.Acesta din urma, in varsta de 25 de ani, posteaza regulat pe Youtube din 2013 si a lansat canalul Logan Paul Vlogs in 2015, care a adunat 22 de milioane de persoane care au subscris la el si 4,8 miliarde de vizionari.In paralel cu aceasta activitate, Paul este actor si boxer. El are doar doua infruntari in ring, ambele cu rivalul sau de pe Youtube, KSI, in august 2019 si noiembrie 2019. Prima, considerata la amatori, a fost remiza, iar a doua, la profesionisti, s-a incheiat cu victoria lui Paul.Logan Paul a fost aspru criticat pentru publicarea unui videoclip in 2017, in care apare corpul unei persoane din Japonia care s-ar fi sinucis, determinand YouTube sa reconsidere relatia de afaceri cu acesta.Mayweather, 43 de ani, nu a mai participat o lupta oficiala din 2015, cand a castigat impotriva rivalului sau filipinez Manny Pacquiao si apoi impotriva lui Andre Berto. De atunci, el a disputat meciuri demonstrative impotriva lui Conor McGregor, vedeta UFC, in august 2017 si impotriva kickboxerului japonez Tenshin Nasukawa, in decembrie 2018, pe care le-a castigat inainte de limita.Biletele pentru partida Mayweather - Paul vor costa intre 25 de dolari si 70 dolari.