Gigi Becali a incheiat colaborarea cu avocatul lui "Tweety"

Gigi Becali a anuntat astazi, 12 aprilie, ca a hotarat terminarea oricarei colaborari intre clubul Steaua si avocatul Radu Enache, cel care-l reprezinta si pe Catalin Iordan, zis Tweety, acuzat ca l-a lovit cu lantul pe cameramanul TVR.

"Steaua nu-l apara pe acest huligan care a lovit cu lantul un cameraman. Ca sa vedeti asta, l-am concediat, am incheiat contractul de colaborare cu juristul Radu Enache. Nu m-a anuntat, nu s-a gandit ca strica imaginea clubului sau pe a mea. Am ramas blocat cand am auzit ca s-a vehiculat ca Enache il apara pe acel suporter", a declarat Becali.

