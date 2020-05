In lumea boxului se pregateste unul dintre cele spectaculoase dueluri din ultimii ani

Ziare.

"Am primit un apel telefonic si am fost intrebat daca as accepta sa lupt impotriva lui Mike Tyson, intr-un meci demonstrativ si am spus ca da, desigur, insa nu cred ca se va materializa", a declarat Fury intr-un interviu acordat BT Sport.Mike Tyson, in varsta de 53 ani, a postat recent cateva inregistrari video pe retele de socializare in care poate fi vazut intr-o forma fizica foarte buna, in timp ce se antreneaza, in vederea unei reveniri in ring, pentru meciuri demonstrative, dupa cum a anuntat anterior.Iubitorii boxului se asteapta ca "Iron Mike" sa il infrunte pe fostul sau rival Evander Holyfield, in fata caruia s-a inclinat de doua ori, in 1996 si 1997, si care se pregateste la randul sau pentru a boxa din nou.Mike Tyson a devenit, in 1986, cel mai tanar campion mondial din istorie la categoria grea, dupa ce l-a invins, la doar 20 de ani si patru luni, pe compatriotul sau Trevor Berbick, prin KO in repriza a doua. El a disputat ultimul sau meci in 2005, cand a fost invins de Kevin McBride.