Jo Jo Dan, invins prin TKO de Kell Brook

Jo Jo Dan a fost batut mar sambata seara de britanicul Kell Brook, intr-o lupta in care a fost pusa in joc centura IBF la categoria semi-mijlocie.

La Sheffield (Anglia), pugilistul britanic a dominat categoric lupta si l-a facut pe sportivul nostru sa renunte dupa numai 4 runde.

4 runde insa in care Jo Jo Dan a incasat lovituri grele si a fost trimis la podea de patru ori.

Kell Brook ramane neinvins la profesionisti si isi pastreaza centura, iar acum poate spera la o lupta cu Floyd Mayweather sau Manny Pacquaio.

"Am crezut ca n-o sa mai boxez niciodata, dar uite ca sunt iar aici. I'm back, baby", a stricat englezul dupa terminarea luptei, facand referire la incidentul din septembrie din Tenerife, cand a fost injunghiat.

De partea cealalta, Jo Jo Dan a suferit cea de-a 3-a infrangere din cariera.

Desfasurarea luptei:

Desfasurarea luptei:

Jo Jo Dan renunta la lupta dupa runda a 4-a.

RUNDA 4: O noua runda groaznica pentru Jo Jo Dan, care e trimis din nou de doua ori la podea. Englezul e mult peste boxerul nostru.

RUNDA 3: Jo Jo continua sa incaseze lovituri puternice de la Brook. Englezul pare mult mai puternic decat pugilistul nostru.

RUNDA 2: O runda de cosmar pentru boxerul nostru, care a fost numarat de doua ori. Mai intai a fost surprins cu un upercut de dreapta, iar apoi, la cateva secunde dupa ce-a fost numarat, cu o directa de dreapta. Ca printr-o minune, Jo Jo Dan a terminat repriza in picioare.

RUNDA 1: O prima repriza mai buna pentru britanic, care a punctat bine pe final cu cateva lovituri.

00:35 - "Let's get ready to rumbleeeeeeeee!" striga Michael Buffer. Si lupta a inceput.

ora 00:28 - Se intoneaza cele doua imnuri. Primul e al Romaniei.

ora 00:24 - E randul lui Kell Brook sa-si faca aparitia.

ora 00:22 - Jo Jo Dan intra in ring pe o melodie a formatiei BUG Mafia, in huiduielile spectatorilor.

ora 00:21 - Celebrul Michael Buffer e cel care face prezentarile.

ora 00:21 - Cei doi pugilisti se pregatesc de intrarea in ring.

ora 23:57 - Sergey Khomitsky il face KO pe Etches in runda a 4-a. In 20-30 minute va incepe lupta dintre Jo Jo Dan si Kell Brook.

ora 23:55 - In acest moment are loc lupta dintre Adam Etches si Sergey Khomitsky. Dupa aceasta partida va avea loc main eventul galei.

INFO: Jo Jo Dan (33 de ani) are 36 de lupte la profesionisti, dintre care 34 castigate (18 dintre ele prin KO) si doua pierdute. In ceea ce-l priveste pe Kell Brook, are 33 de victorii din tot atatea lupte, 22 dintre ele inainte de limita.

INFO: Partida are loc la Sheffield (Anglia) si poate fi urmarita in direct la TV pe Dolce Sport.

Mihai Leu, Leonard Doroftei, Adrian Diaconu si Lucian Bute sunt boxerii romani care au detinut titluri in boxul profesionist.