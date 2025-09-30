Ziare.com Fara Filtru: Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Joi, 06 Martie 2008, ora 17:52
Liga 1: Programul si televizarile etapei a 22-a

Etapa a 22-a a Ligii 1 din campionatul intern va incepe vineri, 7 martie, cu doua partide:

Dacia Mioveni - Gloria Bistrita 19:00 (Telesport)

CFR Cluj - Gloria Buzau 20:30 (Kanal D)

Sambata, 8 martie, etapa continua cu intalnirile dintre:

UTA - Otelul Galati 15:30 (Telesport)

Unirea Urziceni - Universitatea Craiova 18:30 (National TV)

Pandurii Targu Jiu - Steaua 20:45 (Antena 1)

Duminica veti putea urmari derby-ul etapei, incepand cu ora 20:30, Politehnica Timisoara intalnind Rapidul in Giulesti, partida fiind televizata de Kanal D.

Celelalte intalniri ale zilei:

Poli Iasi - Ceahlaul Piatra Neamt 14:00 (TVR 1)

FC Vaslui - U Cluj 15:30 (Telesport)

Dinamo - Farul Constanta 18:30 (National TV)

