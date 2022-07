Liga I Burger: Rezultatele inregistrate sambata

Sambata, 19 mai, au avut loc cinci meciuri din cadrul penultimei etape a Ligii I Burger, etapa cu numarul 33.

Campioana acestui sezon, Dinamo, a primit replica echipei antrenate de Dan Petrescu, Unirea Urziceni, care a reusit sa si obtina cele 3 puncte, dupa victoria surprinzatoare, scor 1-2, si sa strice putin sarbatoarea "cainilor".

In lupta pentru locul doi, loc ce asigura participarea in preliminariile Champions League, Steaua a invins Pandurii, scor 1-0, si isi pastreaza avansul de doua puncte in fata lui CFR Cluj, care a invins si ea, scor 1-0, pe Poli Iasi. In ultima etapa, Steaua are nevoie de un punct la Petrosani, pentru a-si asigura prezenta in cea mai importanta competitie europeana.

Dar iata rezultatele complete:

Vineri, 19 mai:

UTA - Poli Timisoara 2-1 (Hora 27, Edson 66 / Bucur 50)

Gloria Bistrita - Otelul Galati 1-2 (V. Florea 77 / V. Tanase 38, Stan 81)

Rapid - Ceahlaul 4-1 (Ganea 16, Zicu 28, Maldarasanu 61, C. Lazar 80 / Cebotaru 42)

Sambata, 20 mai:

FC Vaslui - Jiul Petrosani 2-0 (Gheorghiu 5 si 52)

FC Arges - FC National 0-3 (Avramescu 29-autogol, Ghindeanu 59, Dragan 90)

Poli Iasi - CFR Cluj 0-1 (Pedro Oliveira 90+2)

Dinamo - Unirea Urziceni 1-2 (Niculescu 21 / Galamaz 56, Onofras 70)

Steaua - Pandurii Tg. Jiu 1-0 (Badea 45+2-penalty)

Maine, 20 mai, de la ora 18, va avea loc ultimul meci al etapei, Farul Constanta - Universitatea Craiova.

