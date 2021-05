Manny Pacquiao revine in ring la 42 de ani. Cu cine va lupta super campionul filipinez

Pacquaio a facut anuntul revenirii in ring, postand pe Twitter o fotografie cu afisul evenimentului care va fi transmis in sistem pay-per-view. Ultimul sau meci dateaza din iulie 2019, cand l-a invins pe Keith Thurman si a castigat centura Insa pentru ca nu si-a aparat centura, federatia l-a deposedat de titlu la finalul lunii ianuarie, acesta apartinand acum cubanezului Yordenis UgasSpence, in varsta de 31 de ani, a castigat toate cele 27 de meciuri pe care le-a disputat pana acum, din care 21 inainte de limita.Campion mondial la sase categorii diferite, Pacquiao (62 de victorii, 7 infrangeri, 2 remize) este si senator in Filipine.