Marturia sincera a romanului campion mondial la supergrea: M-am apucat de box pentru ca eram prea gras

Primul roman care castiga titlul mondial la box, categoria supergrea, marturiseste extrem de sincer ca s-a apucat de acest sport pentru ca era... prea gras!

Mihai Nistor s-a apucat de box destul de tarziu, la 16 ani, si doar dupa ce tatal sau l-a indemnat sa faca sport pentru a slabi.

"M-am apucat de box pentru ca eram prea gras. Eram pufos. Aveam 112 kg, dar doar grasime, nu aveam muschi deloc. M-am apucat prima data de culturism. Tata m-a impins sa fac un sport, ca sportul e viata lunga. Acolo m-am plictisit ca eram singur, nu era nimic interesant.

Am avut un coleg de clasa care mi-a spus unde e sala ca si el practica boxul. Am inceput sa transpir, curgeau apele de pe mine. Am zis ca aici e de mine", a marturisit Nistor la DigiSport.

Povestea impresionanta a romanului care a devenit campion mondial la box

Mihai Nistor a castigat, marti seara, titlul mondial la box, la categoria supergrea (+91 kilograme), in versiunea APB.

Ads

Romanul l-a invins prin TKO pe neamtul Erik Pfeifer chiar la el acasa, gala fiind organizata in orasul Hamburg.

In runda a noua a luptei, Nistor l-a lovit puternic pe Pfeifer si l-a trimis la podea, iar neamtul n-a mai putut continua partida, desi a reusit sa se ridice inainte ca arbitrul sa numere pana la 10.

Mihai Nistor este doar al cincilea roman campion mondial in boxul profesionist, dupa Mihai Leu, Leonard Doroftei, Lucian Bute si Adrian Diaconu.