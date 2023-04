Petrolul Ploiesti s-a impus fara probleme in disputa din etapa a 20-a, in Liga a II-a, seria B1, in fata formatiei Concordia Chiajna, scor 4-0.

In urma acestui succes Petrolul a urcat pe pozitia a 6-a in clasamentul seriei cu 32 de puncte, in timp ce adversara sa, Concordia Chiajna se afla pe locul 3 cu 36 de puncte.