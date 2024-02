Tenismanul Razvan Sabau s-a calificat in turul doi al turneului de la Acapulco, dotat cu premii in valoare totala de 690.000 de dolari. n primul tur, Sabau l-a invins, pe italianul Potito Starace, cu scorul de 0-6, 7-5, 6-3.

In turul urmator, Sabau va juca in compania argentinianului Gaston Gaudio, cap de serie numarul 2, care l-a invins, cu scorul de 7-5, 6-2, pe spaniolul Albert Portas. Pentru calificarea in turul doi, Sabau va primi un punct ATP si un cec in valoare de 5.150 de dolari.