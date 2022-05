Romanul Lacatus nu se mai bate pentru titlul mondial la box

Romanul Alexandru Lacatus nu se va mai lupta pentru titlul mondial la box, in versiunea WBO.

Sportivul nostru trebuia sa boxeze sambata, la Liverpool, cu englezul Nathan Cleverly. Lacatus a racit la plamani in timpul sedintelor de pregatire iar medicii i-au transmis, marti, ca nu poate sa intre in ring.

"Psihic, eram mai pregatit ca niciodata, dar, din pacate, am luat acel virus respirator. Mi-a afectat mult pregatirea fizica, ma simteam obosit dupa orice sprint. Doctorii mi-au spus sa mananc mult pentru a-mi reveni, dar eu aveam deja cu trei kilograme peste limita. Nu mai am voie sa fac efort cateva zile, iar sa ma duc la Liverpool doar sa fac act de prezenta nu am vrut", a povestit Alexandru pentru Puterea.

Totusi, Lacatus nu a renuntat la visul de a castiga centura mondiala, anuntand ca partida pentru titlul WBO se va juca in primavara.

"Duelul se va amana, eu in iarna asta imi voi apara titlul de campion european, iar probabil ca in primavara ma voi intalni cu britanicul. Sunt convins ca atunci voi reusi sa castig centura mondiala. Acum nu stiu daca rezistam mai mult de patru reprize. Si daca nu-l faceam KO, atunci imi era foarte greu sa continui. Asta am si vorbit cu promotorii mei", a adaugat sportivul nascut in Vulcan.

Alexandru Lacatus a parasit Romania in urma cu 17 ani si a devenit cunoscut in Spania, el avand un palmares impresionant, cu 31 de victorii, 23 intre acestea fiind obtinute prin KO.

