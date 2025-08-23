Romario se retrage

Autor: Ionut Gaman
Miercuri, 06 Februarie 2008, ora 11:14
401 citiri
Romario se retrage

Fostul star al fotbalului brazilian, Romario, si-a anuntat retragerea din fotbal, atat ca jucator cat si ca antrenor, informeaza site-ului soccernet.espn.go.com.

"Dupa data de 30 martie, ma voi opri. Nu o sa continuu nici ca antrenor", a afirmat Romario.

In acest moment, Romario este suspendat de catre Curtea Suprema de Justitie din Sport a Braziliei (STJD), pentru o perioada de 120 de zile, dupa ce a fost descoperit dopat la un meci.

Din decembrie 2007, brazilianul a fost antrenorul echipei Vasco da Gama, echipa pentru care a evoluat in ultima parte a carierei.

Ministrul Energiei vrea să sesizeze CSAT din cauza tarifelor percepute: „Prețuri de o mie de ori mai scumpe”
Ministrul Energiei vrea să sesizeze CSAT din cauza tarifelor percepute: „Prețuri de o mie de ori mai scumpe”
Haosul din domeniul energetic ar putea ajunge pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT). Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că a descoperit probleme grave în sistem încă...
Ilie Bolojan: „Republica Moldova a rezistat presiunilor, șantajului energetic și propagandei însoțite de agresiunea hibridă”
Ilie Bolojan: „Republica Moldova a rezistat presiunilor, șantajului energetic și propagandei însoțite de agresiunea hibridă”
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, și premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, au susținut, sâmbătă, 23 august, declarații comune de presă. „Îmi pare bine să revin la...
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
De nicaieri, Donald Trump a inceput sa vorbeasca despre fiul sau si a luat pe toata lumea prins surprindere: "E destul, nu?"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cu o oferta de la Rapid pe masa, Ianis Hagi a ales si semneaza: "E pe drum". A fost convins cu o clauza cum rar se vede

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vedeta din fotbalul mondial care este aproape să ajungă în campionatul „românilor”. PSG, gata să renunțe la el
  2. Încă o echipă intră în cursă pentru Louis Munteanu. Este o recentă câștigătoare a Cupei Europene
  3. Ion Țiriac nu mai e singur. Legendarul Roger Federer îi calcă pe urme românului
  4. Dan Petrescu, probleme de sănătate. Motivul ascuns care a contribuit la demisia sa de la CFR: "Cel mai important e să-și rezolve problema"
  5. Ianis Hagi, luat peste picior de fostul fotbalist român: "O să semneze după botez"
  6. Ce nume au ales Ianis și Elena Hagi pentru băiatul lor. S-a deslușit "marele mister"
  7. Surpriză în a doua semifinală. Cu cine va juca Sorana Cîrstea pentru trofeu în America
  8. "V-a deranjat că nu v-a dat mâna?” Ironia cu care a răspuns antrenorul Costel Gâlcă
  9. Premier League: campioana mondială a cluburilor a făcut spectacol din nou
  10. Cu câți bani s-a ales Sorana după calificarea în finală la Cleveland. Românca va juca pentru a șaptea oară cu trofeul pe masă