Romario se retrage

Fostul star al fotbalului brazilian, Romario, si-a anuntat retragerea din fotbal, atat ca jucator cat si ca antrenor, informeaza site-ului soccernet.espn.go.com.

"Dupa data de 30 martie, ma voi opri. Nu o sa continuu nici ca antrenor", a afirmat Romario.

In acest moment, Romario este suspendat de catre Curtea Suprema de Justitie din Sport a Braziliei (STJD), pentru o perioada de 120 de zile, dupa ce a fost descoperit dopat la un meci.

Din decembrie 2007, brazilianul a fost antrenorul echipei Vasco da Gama, echipa pentru care a evoluat in ultima parte a carierei.

