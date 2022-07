Saint-Etienne l-a transferat pe japonezul Matsui

Ocupanta locului 5 din Ligue 1, Saint-Etienne, l-a transferat marti pe japonezul Daisuke Matsui, de la o alta formatie din Franta, Le Mans.

Matsui, care se afla in prezent in Japonia, a declarat ca era momentul pentru o schimbare.

"Joc in Franta de patru ani si venise vremea sa fac o schimbare", a precizat fotbalistul nipon.

Japonezul in varsta de 27 de ani a inscris 5 goluri in 34 de partide jucate in tricoul lui Le Mans in sezonul recent incheiat.

