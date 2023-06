Scene de cosmar in Ultimate Fight Championship (Video)

Un concurent de la Ultimate Fight Championship, Corey Hill, si-a rupt piciorul in timpul unei lupte.

Joi seara, Corey Hill (30 de ani) a suferit o accidentare pe care, cu siguranta, o va tine minte toata viata ... si nu numai el.

In timpul partidei cu Dale Hartt, din cadrul competitiei Ultimate Fight Championship, Hill si-a rupt practic piciorul in doua, dupa ce l-a lovit pe adversarul sau in picior.

Vezi mai jos aceasta teribila accidentare: