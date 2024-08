Selectionata Bucurestiului egala cu Parma in Challenge Cup la rugby

Selectionata de rugby a Bucurestiului a terminat la egalitate, scor 23-23 partida din etapa a doua a grupei B, disputata in deplasare, cu formatia italiana Gran Parma. Echipa noastra a obtinut primele doua puncte in clasamentul grupei, aflandu-se in prezent pe locul al treilea.

Echipa noastra a inscris trei eseuri, prin Burcea, Mersoiu si Rus din care doar unul a fost transformat de Dumbrava. Celelalte puncte au fost reusite din lovituri de penalitate, ambele transformate de Danut Dumbrava.

Ads