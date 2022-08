Steaua si-a prezentat noul autocar

Noul autocar al FC Steaua a fost prezentat in ziua in care se implinesc 60 de ani de la primul meci oficial disputat de echipa din Bulevardul Ghencea, pe atunci ASA, 0-0 cu formatia Dermata Cluj, pe stadionul Venus.

La festivitate au fost prezenti si trei dintre componentii echipei din 1947, portarul Ilie Savu, fundasul Eugen Mladin si atacantul Ioan Apostol. Celor trei fosti jucatori li s-au inmanat cu aceasta ocazie amintiri cu valoare de simbol: cate o placheta cu inscriptia "Amintirea e unicul rai din care nu putem fi alungati", cate un poster cu echipa Steaua din acest sezon cu semnaturile jucatorilor si cate o invitatie permanenta la meciurile Stelei de pe teren propriu.

Presedintele Consiliului de Administratie al FC Steaua, Valeriu Argaseala, a povestit in cadrul conferintei de presa ca cei trei jucatori isi aduc aminte ca au mers pe jos la primul meci, neavand mijloc de transport si ca la primul meci din deplasare au calatorit intr-un vagon improvizat, atasat la o garnitura de tren.

"De la vagon la autocar, e un pas care reprezinta evolutia societatii si a sportului, intr-un cuvant investitii", a spus Argaseala.

Autocarul, de nivel Premium, este personalizat in culorile Stelei, fiind realizat la Barcelona. Are 34 de scaune, in loc de 55 cum e normal, pentru sporirea confortului si canapea in spate, toate din piele, in culorile ros-albastre. Autocarul este dotat cu climatizare, minitoaleta, frigider si camere video. Pe partile laterale sunt inscriptionate stema Stelei, o minge de fotbal si o cruce. Pe spatele autocarului este trecut palmaresul Stelei pana in prezent si sunt desenate trofeele cucerite de Steaua de-a lungul timpului.

