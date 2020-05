"Un sportiv a fost arestat dupa ce si-a ucis prietena"

Ziare.

Sportivul de 26 de ani este originar din Mugla, in sud-vestul Turciei, unde locuia. El a ucis-o pe tanara dupa ce au avut o disputa in apartamentul pe care-l imparteau. Boxerul a chemat salvarea, dar medicii nu au putut decat sa constate decesul femeii, care avea 25 de ani.Kemaloglu a suferit rani usoare si a fost transportat la un spital, de unde a fost dus la o sectie de politie.In Turcia, tara de 80 de milioane de locuitori, in fiecare an intre 250 si 350 de femei sunt ucise de barbati, potrivit revistei Bianet.Asociatii feministe cred ca numarul victimelor este mai mare, fiind inregistrate peste 400 de cazuri anual.