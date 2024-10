Zmarandescu s-a rupt total de Romania: "Nu mai vreau sa aud de voi!"

Luptatorul Catalin Zmarandescu, stabilit de cativa ani in Anglia, spune ca nu vrea sa mai auda de Romania.

"Din Romania, nu mai am legatura cu absolut nimeni! Atunci cand nu te vrea nimeni, tu de ce ai vrea? Pe mine nu m-a mai vrut nimeni, asa ca nu mai vreau nici eu sa aud de voi! N-are niciun rost. Stau in Anglia, unde mi-e bine, unde sunt respectat de toti oamenii! Englezii ma respecta! Fac poze cu ei pe aeroprt, la vama!", a spus Zmarandescu la Sportro.

Cu toate acestea, Zmarandescu este nevoit sa vina lunar in Romania din cauza condamnarii in dosarul hotilor care i-au furat masina lui Gigi Becali.

"Nu e confortabil sub nicio forma! Ai totul si nu mai ai nimic! O iei de la zero! Timp de opt ani de zile vin lunar in Romania sa semnez", a adaugat Zmarandescu.

Desi spune ca este iubit in Anglia, Zmarandescu sustine ca ceilalti romani din Insula au mari probleme.

"Romanii sunt vazuti rau in Anglia. Baiatul meu este singurul alb din echipa lui de fotbal si va spun ca negri sunt mai rasisti!", a completat Zmarandescu.

C.S.

