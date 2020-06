Canotaj - Gianina Beleaga: "Am stat numai in izolare, dar suntem obisnuiti dupa atatia ani cu cantonamentele"

Ziare.

"Nu am stat in carantina aici, am stat in izolare o luna. Dar noi suntem obisnuiti dupa atatia ani cu cantonamentele, asa ca a fost in regula. Ne vom antrena cu acelasi profesionalism, dar cu o dorinta si mai mare, pentru ca timpul petrecut acasa ne-a facut sa apreciem mai mult conditiile de aici. Mi-a fost dor de colegi, de cei de aici, baza arata chiar mai bine decat atunci cand am lasat-o.Ne-a fost dor de barca, insa nu a fost un soc mare, pentru ca am fost acasa si ne-am antrenat, chiar daca pe uscat. Cand ne-am urcat prima oara in barca a fost un dezechilibru sa spun asa, pentru ca nu am mai stat de mult pe apa. Insa a fost o placere si ne-am intors mai cu chef", a afirmat Beleaga.Sportiva il asteapta in vizita si pe premierul Ludovic Orban , dupa ce, joi, ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe , s-a intalnit cu componentii lotului national de canotaj "Il intelegem pe prim-ministru ca nu a putut ajunge azi aici, dar o data cu relaxarea de la 1 iulie il asteptam pentru ca ne-a promis ca o sa vina.Eu tin sa le multumesc tuturor, premierului, ministrului Tineretului si Sportului, doamnei Elisabeta Lipa , pentru ca ne-au adus aici pentru a ne putea pregati in cele mai bune conditii. Si le promitem ca vom folosi acest avantaj la Jocurile Olimpice", a mentionat Gianina Beleaga.Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a efectuat, joi, o vizita la Complexul Sportiv National Snagov Baza Noua, acolo unde se pregatesc loturile nationale de canotaj ale Romaniei.Alaturi de Ionut Stroe, la intalnirea cu sportivii din loturile nationale de canotaj au mai participat presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, si presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu.Sportivii din lotul national de seniori si-au reluat antrenamentele la Complexul Sportiv National Snagov (Baza Noua) in 15 mai, in regim de cantonament inchis. Incepand cu data de 15 iunie, autoritatile statului au anuntat masuri de relaxare care le va permite sa paraseasca baza sportiva si sa intre in contact cu familiile.